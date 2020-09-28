Мелкадзе — о незасчитанном голе «Уралу»: есть VAR, значит, всё посмотрели

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе подвёл итоги матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0).

«Футболист кормится победными эмоциями, сегодня мы сыты. Следующая игра с „Рубином“ на выезде, очень тяжёлый будет матч. Желательно, чтобы мы и там ушли с поля сытыми.

Незасчитанный гол? Не знаю, даже повтора не видел. Но раз есть у нас VAR, значит, всё посмотрели, гола не было. В первом тайме мы имели колоссальное преимущество, но 1:0 — очень скользкий счёт, когда забили второй успокоились и контролировали игру", — сказал Мелкадзе в интервью пресс-службе клуба.

Счёт был открыт в начала матча — на 2-й минуте забил Мелкадзе, которому ассистировал Исмаэл. На 38-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Стефана Страндберга. Спустя минуту пенальти не реализовал Владимир Ильин. На 57-й минуте преимущество грозненского клуба увеличил Бернард Бериша с пенальти.