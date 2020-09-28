«Долгожданная». «Химки» опубликовали фото из раздевалки после победы в матче с «Динамо»

Пресс-служба «Химок» опубликовала фотографию из раздевалки подмосковной команды после победы в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0).



«Долгожданная», — гласит подпись к опубликованному фото.

Фото можно посмотреть на странице «Химок» в «Твиттере».



На 19-й минуте единственный гол забил полузащитник подмосковных «Химок» Александр Ломовицкий.



«Химки» набрали 6 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (14) — на 9-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 матчах набравший 20 очков. В тройку лидеров входят московский «Спартак» (20) и «Ростов» (17).

В следующем туре чемпионата России «Химки» на выезде сыграют с московским «Локомотивом», а «Динамо» проведёт встречу с «Краснодаром». Оба матча пройдут 4 октября.