«Долгожданная». «Химки» опубликовали фото из раздевалки после победы в матче с «Динамо»

Пресс-служба «Химок» опубликовала фотографию из раздевалки подмосковной команды после победы в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0).
«Долгожданная», — гласит подпись к опубликованному фото.
Фото можно посмотреть на странице «Химок» в «Твиттере».
На 19-й минуте единственный гол забил полузащитник подмосковных «Химок» Александр Ломовицкий.
«Химки» набрали 6 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (14) — на 9-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 матчах набравший 20 очков. В тройку лидеров входят московский «Спартак» (20) и «Ростов» (17).
В следующем туре чемпионата России «Химки» на выезде сыграют с московским «Локомотивом», а «Динамо» проведёт встречу с «Краснодаром». Оба матча пройдут 4 октября.
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