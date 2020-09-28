Черевченко: матч с «Динамо» был тяжёлым. Сражение игроков «Химок» заслуживает уважения

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0).



«Разговаривал с ребятами как перед матчем, так и сегодня на утреннем собрании. Было видно, что они очень переживают за результат. Мы знали силу «Динамо», разбирали их игру. Встреча выдалась тяжёлой. Сражение наших ребят заслуживает большого уважения.



Как только пришёл в команду, доктор сказал, что Аршак Корян испытывал дискомфорт в области приводящей мышцы. Вчера он тренировался не в полную силу. Сегодня целый день шёл дождь, поле было тяжелое, поэтому решили его поберечь. Из-за одного матча не стали рисковать. В случае травмы он мог пропустить 4–5 недель.



Мы поменяли состав, чуть иначе стали действовать инсайды. Самое сложное в такой период — психология. Знаю, ребята могут играть в футбол. Что касается информации о моём желании видеть в команде Григалаву и Джорджевича, мало ли кого я хочу видеть в команде. Многих хочу, но не всё зависит от меня. В прессе слишком много писали, что я хочу одного, второго… Слишком многого хочу.



Любая победа приятна. Но сегодняшняя — приятна вдвойне. В спокойном режиме будем готовиться к «Локомотиву», а во время паузы поработаем над тактикой, да и физически надо подтянуть ребят. Времени мало, всего две недели. Но ничего страшного", — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Новиков: если бы не реализация и вратарь «Химок», поймавший кураж, счёт был бы другим