Защитник «Ростова» продолжит карьеру в «Оренбурге»

Защитник «Ростова» Александр Смирнов перешёл в «Оренбург» на правах аренды, сообщается на официальном сайте оренбургского клуба.

4 августа 24-летний защитник подписал контракт с «Ростовом», он пополнил состав на правах свободного агента. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. Смирнов является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2019/2020 Александр провёл за «Химки» 21 матч, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Защитник стал финалистом Кубка России.

До этого Смирнов защищал цвета хорватского «Новиграда», в составе которого стал серебряным призёром чемпионата страны, «Долгопрудного» и молодёжной команды московского «Локомотива».



В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Смирнов сыграл один матч с «Уралом» (1:0), выйдя на 19 минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость защитника в € 350 тыс.