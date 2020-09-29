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Эльдор Шомуродов близок к переходу из «Ростова» в «Дженоа»

Эльдор Шомуродов близок к переходу из «Ростова» в «Дженоа»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере», 25-летний футболист близок к переходу в «Дженоа». Клубы находятся на продвинутой стадии переговоров. Ожидается, что сумма сделки составит примерно € 8 млн.

Шомуродов защищает цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. В прошлой кампании Эльдор забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 28 встречах чемпионата. В недавнем матче квалификации Лиги Европы с «Маккаби» из Хайфы игрок поразил ворота соперника впервые с февраля.

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