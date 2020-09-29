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«Смотрите сами и показывайте детям». Артём Ребров сходил с сыном на фильм «Стрельцов»

«Смотрите сами и показывайте детям». Артём Ребров сходил с сыном на фильм «Стрельцов»
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал о походе с сыном в кинотеатр на фильм «Стрельцов», посвящённый легендарному футболисту московского «Торпедо» Эдуарду Стрельцову, а также поделился мнением о картине.

«Хорошее кино. На любой фильм есть своё мнение. Мне было интересно самому, и, что важно, Платон весь фильм эмоционально переживал за героя и теперь знает историю футболиста Эдуарда Стрельцова! Смотрите сами и показывайте детям», — написал Ребров в своём «инстаграме».

Ранее впечатлениями от просмотра «Стрельцова» поделился главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Эдуард Стрельцов на протяжении всей карьеры защищал цвета «Торпедо». С 1958 по 1963 год он отбывал срок в тюрьме по обвинению в изнасиловании. В 1965 году вернулся к выступлению за чёрно-белых.

«Стрельцов» — чёрная комедия. Великий футболист – то Курт Кобейн, то Иванушка-дурачок
Рецензия-разочарование. Осторожно — много спойлеров.
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