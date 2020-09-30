Исполком РФС принял новый регламент по работе с посредниками

Исполком РФС утвердил новый регламент по работе с посредниками, сообщает пресс-служба РФС. В качестве основных изменений можно назвать:
• Исключены категории аккредитаций посредников;
• Снижен взнос за регистрацию до 50 тыс. рублей;
• Введено единое требование в части сдачи обязательного экзамена для всех претендентов без исключения;
• Размер агентского вознаграждения привязан к требованиям действующего FIFA Regulations on Working with Intermediaries;
• Доработаны требования к допуску агентов для сдачи экзамена;
• Повышен возрастной ценз футболиста для возможности заключения договора с посредником с 14 до 16 лет;
• Закреплено право несовершеннолетних футболистов в любое время расторгнуть договор с посредником без каких-либо штрафных санкций за такие действия;
• Предложены дополнительные требования к раскрытию информации, в частности об условиях агентских контрактов для сторон сделки: игроков и клубов;
• Усилена ответственность всех субъектов футбола за нарушение требований Регламента РФС по работе с посредниками.
Регламент вступает в действие с 1 января 2021 года.
- 30 сентября 2020
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