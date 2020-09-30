«Боруссия» Д — «Бавария»: прямая трансляция матча за Суперкубок Германии начнётся в 21:30
Сегодня, 30 сентября, состоится матч «Боруссия» Д — «Бавария». Встреча за Суперкубок Германии пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» — «Бавария».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Бибианой Штайнхаус (Ганновер). Ей будут помогать Марцель Унгер (Галле) и Томас Штайн (Вайберсбрунн). Резервный арбитр — Харм Осмерс. Матч за Суперкубок пройдёт без зрителей.
«Бавария» является действующим победителем чемпионата Германии и обладателем Кубка страны. Дортмундская «Боруссия» примет участие в матче за Суперкубок как команда, занявшая второе место по итогам минувшего сезона Бундеслиги.
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