«Боруссия» Д — «Бавария»: прямая трансляция матча за Суперкубок Германии начнётся в 21:30

Сегодня, 30 сентября, состоится матч «Боруссия» Д — «Бавария». Встреча за Суперкубок Германии пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» — «Бавария».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Бибианой Штайнхаус (Ганновер). Ей будут помогать Марцель Унгер (Галле) и Томас Штайн (Вайберсбрунн). Резервный арбитр — Харм Осмерс. Матч за Суперкубок пройдёт без зрителей.

«Бавария» является действующим победителем чемпионата Германии и обладателем Кубка страны. Дортмундская «Боруссия» примет участие в матче за Суперкубок как команда, занявшая второе место по итогам минувшего сезона Бундеслиги.