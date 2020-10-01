Полярус — о переходе в «Ахмат»: желаю «Химкам» удачи, а я двигаюсь дальше

Полузащитник Артём Полярус прокомментировал переход из «Химок» в «Ахмат».

«Хочу выразить благодарность ФК „Химки“ за проведённое вместе время. Тренерскому штабу, персоналу, футболистам, каждому сотруднику, кто трудился на благо команды. Вы для меня многое делали, а я со своей стороны отдавался на все 200% в каждом матче. За этот период мы достигли очень многого, буду с теплотой вспоминать это время. Особую благодарность хочу выразить болельщикам „Химок“, ваша поддержка для меня была очень важна и дорога. Желаю всем удачи, а я двигаюсь дальше», — написал Полярус на своей странице в «Фейсбуке».

В 2019 году Полярус пополнил ряды «Химок» на правах свободного агента. Вместе в клубом 28-летний игрок завоевал путёвку в Российскую Премьер-Лигу и добрался до финала Кубка России.