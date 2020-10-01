Сафонов: в группе Лиги чемпионов хочется попробовать себя с сильными командами

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился эмоциями от победы в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).

«Эмоции сейчас немного поутихли. Немного голос подсел. Мы все шли к этой цели, вот получилось. В прошлом году не получилось.

С кем хочу сыграть в группе? На самом деле без разницы, но хочется себя попробовать с сильными командами. Сыграть против Месси и Салаха? Ну, будут и посмотрим. Готов ли к первой сборной России? Сначала приглашение, а дальше видно будет, — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

«Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится сегодня, 1 октября. Также от России на групповой стадии турнира выступят «Зенит» и «Локомотив».