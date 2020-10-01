Тренер ПАОКа Феррейра: в матче с «Краснодаром» всё решили мелочи

Главный тренер ПАОКа Абел Феррейра прокомментировал поражение в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Краснодаром» (1:2).

«Всё решили мелочи. Матч получился равным, но везение оказалось на стороне нашего соперника, забившего дважды. Всё, что я сейчас скажу, может быть воспринято как оправдание. Мы должны были действовать иначе после того, как сравняли счёт. Но в итоге мы пропустили ещё один мяч», — цитирует Феррейру официальный сайт УЕФА.

«Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится сегодня, 1 октября. Также от России на групповой стадии турнира выступят «Зенит» и «Локомотив».