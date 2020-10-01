Тренер ПАОКа Феррейра: в матче с «Краснодаром» всё решили мелочи
Главный тренер ПАОКа Абел Феррейра прокомментировал поражение в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Краснодаром» (1:2).
«Всё решили мелочи. Матч получился равным, но везение оказалось на стороне нашего соперника, забившего дважды. Всё, что я сейчас скажу, может быть воспринято как оправдание. Мы должны были действовать иначе после того, как сравняли счёт. Но в итоге мы пропустили ещё один мяч», — цитирует Феррейру официальный сайт УЕФА.
«Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится сегодня, 1 октября. Также от России на групповой стадии турнира выступят «Зенит» и «Локомотив».
Губернатор края назвал победу «Краснодара» исторической
- 1 октября 2020
-
11:49
-
11:48
-
11:34
-
11:30
-
11:13
-
11:04
-
11:01
-
10:54
-
10:42
-
10:33
-
10:08
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:50
-
09:37
-
09:21
-
08:30
-
07:44
-
07:00
-
06:23
-
06:04
-
05:34
-
04:40
-
04:14
-
03:42
-
03:33
-
03:15
-
02:53
-
02:37
-
02:26
-
02:12
-
01:47
-
01:31
-
01:19
Партнерский контент