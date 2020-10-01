«Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после победы над ПАОК

«Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПАОК (2:1). Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба».



Счёт был открыт во втором тайме — на 73-й минуте гол в свои ворота забил защитник греческого клуба Иоаннис Михайлидис. На 77-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря голу Омара Эль-Каддури, ему ассистировал Штефан Шваб. Впрочем, через несколько секунд «Краснодар» вывел вперёд Реми Кабелла.



«Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится сегодня, 1 октября. От России в главном еврокубковом турнире сыграют также «Зенит» и «Локомотив».

Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Краснодара».