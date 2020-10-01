Рассказов перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды
Защитник «Спартака» Николай Рассказов перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды, сообщает официальный сайт тульского клуба.
Арендное соглашение защитника с ПФК «Арсенал» рассчитано до окончания сезона-2020/2021. Николай будет выступать под № 92.
22-летний Николай Рассказов — воспитанник московского «Спартака». За основную команду клуба игрок выступает с 2018 года. В составе молодёжной команды «Спартака» Рассказов стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. В чемпионате России сезона-2019/2020 игрок провёл 20 матчей, забил один гол и получил 4 жёлтые карточки. В текущем розыгрыше РПЛ Рассказов не провёл за «Спартак» ни одного матча.
Стоит отметить, что Рассказов родился в Тульской области, город Ефремов.
- 1 октября 2020
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