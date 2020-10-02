Главный тренер «Ренна» Стефан: «Краснодару» удалось блестяще выйти в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги чемпионов. На групповой стадии турнира французскому клубу предстоит сыграть с «Краснодаром», «Челси» и «Севильей».
«Мы очень рады, потому что встретимся с Эдуардом Менди, который перешёл в «Челси». Прощаясь, мы сказали себе, что очень скоро снова встретимся на групповом этапе Лиги чемпионов. Это желание было исполнено. «Севилья» — последний победитель Лиги Европы. У них большой европейский опыт. «Краснодар» больше привык к Лиге Европы. Им удалось блестяще выйти в Лигу чемпионов. Цель проста — набраться опыта. Думаю, все команды надеются забрать у нас шесть очков. Мы постараемся украсть как можно больше очков у этих трёх противников. Нам придётся играть с большой смелостью и щедростью, отдавать все, что мы можем дать, не сожалеть, и мы увидим, куда это нас приведёт. Мы будем играть с желанием подарить эмоции людям, которые будут поддерживать нас», — приводит слова Стефана официальный сайт «Ренна».
В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл ПАОК. Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут в октябре.
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