«Зенит», «Локо» и «Краснодар» узнали соперников. Уже можно плакать?

Не так давно вышел документальный фильм «All or Nothing» про «Манчестер Сити». Там съёмочной бригаде дали на целый сезон доступ к клубу – раздевалка, тренировки, собрания и всё остальное. В результате мы узнали не только, как Гвардиола кричит на своих футболистов, но и как игроки «Сити» реагируют на жеребьёвку Лиги чемпионов. Когда в 1/8 финала попался скромный «Базель», игроки радостно запрыгали, кричали и веселились. И это речь про «Сити» – главный топ-клуб АПЛ на тот момент.

Так что нашим клубам и тем более не зазорно рассчитывать, с кем придется тяжелее, а с кем чуточку проще. Я уже предчувствую в комментариях, как начнётся множество примеров а-ля мы обыграли «Реал», но отлетели от «Виктории» Пльзень. Безусловно, такое бывает, но давайте обойдёмся без логики над логикой. Если мы говорим глобально о группе ЛЧ, то, как правило, более сильные/именитые команды идут дальше. Эта тенденция была всегда, будет и теперь.



Понятно, что в этом плане хотелось, чтобы из первой корзины «Локо» или «Краснодару» попался «Порту». Ну или хотя бы «Севилья». В результате как раз испанцы и достались «Краснодару». Тренер Хулен Лопетеги вернётся в Краснодар, с которым у него связаны печальные воспоминания от ЧМ-2018.



Ещё «Краснодару» попался вполне равносильный ему «Ренн», а также «Челси» – самая весёлая команда АПЛ на сегодня (ладно, после «Лидса» Бьелсы). Ещё в прошлом сезоне Лэмпард показал, что команда создает много моментов, но плохо их реализует. Но одно дело, когда нападающим был молодой Абрахам, а другое – Вернер. А вот трудности в защите никуда не делись (особенно при стандартах!). Не помогает даже 36-летний новичок Тьяго Силва, который в первом же матче в АПЛ вышел с капитанской повязкой и неуклюже привёз гол в свои ворота.

«Зенит», как чемпион России, попал в первую корзину и получил изначально более комфортные условия. В результате: «Боруссия» Дортмунд, «Лацио» и «Брюгге». В противостоянии с бельгийцами наш клуб хочется называть фаворитом, а вот с двумя другими соперниками – всё же нет. «Лацио» – это отличная глубокая оборона. «Боруссию» принято считать командой, которая не входит топ-10 клубов Европы, но во второй десятке она точно находится. Дортмундцы стали первыми после «Баварии» в Бундеслиге и в отличие от «Байера» и «РБ Лейпцига» не потеряли свою главную звезду – Санчо (пока Вернер и Хаверц отправились с «Челси»).

Тяжелее всего «Локомотиву». Оно и не удивительно, учитывая, что от России только эта команда оказалась в последней корзине. Было бы красиво, если бы «Локо» попалась «Аталанта» Миранчука, но вместо этого «Бавария», «Атлетико» и «РБ Зальцбург». Понятно, что на выход в плей-офф ЛЧ тут микроскопические шансы. Разве что «Баварию» или «Атлетико» посадят на карантин, и им будет присуждено техническое поражение. С другой стороны, ещё год назад «Локо» выдал шикарный матч в Германии и победил «Байер». Хотя



да, то был «Байер», а не «Бавария» – практически идеальная футбольная команда, судя по прошлому сезону. Ждём знаменитый атакующий футбол Николича.