Определился состав корзин при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы

2 октября в 14:00 мск состоится жеребьёвка группового этапа Лиги Европы, в которой узнает своих соперников московский ЦСКА. «Армейцы» попали в первую корзину, исходя из клубных коэффициентов УЕФА. Полный состав корзин выглядит следующим образом.



Первая — «Арсенал», «Тоттенхэм» (оба — Англия), «Рома», «Наполи» (оба — Италия), «Бенфика», «Брага» (оба — Португалия), «Байер» (Германия), «Вильярреал» (Испания), ЦСКА (Россия), «Гент» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), «Селтик» (Шотландия).

Вторая — «Динамо» (Хорватия), «Спарта», «Славия» (оба — Чехия), «Лудогорец» (Болгария), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Рапид» (Австрия), «Лестер» (Англия), «Карабах» (Азербайджан), ПАОК (Греция), «Стандард» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания).

Третья — «Гранада» (Испания), «Милан» (Италия), АЗ, «Фейеноорд» (оба — Нидерланды), АЕК (Греция), «Маккаби», «Хапоэль» (оба — Израиль), «Рейнджерс» (Шотландия), «Молде» (Норвегия), «Хоффенхайм» (Германия), ЛАСК (Австрия), «Заря» (Украина).

Четвёртая — «ЧФР Клуж» (Румыния), «Ницца», «Лилль» (оба — Франция), «Риека» (Хорватия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован» (Чехия), «Антверпен» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Сивасспор» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия), «Омония» (Кипр), ЦСКА (Болгария).