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Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов

Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.

Группа А: «Бавария» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Локомотив» (Россия).

Группа В: «Реал» (Испания), «Шахтёр» (Украина), «Интер» (Италия), «Боруссия» Мёнхенгладбах (Германия).

Группа С: «Порту» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Марсель» (Франция).

Группа D: «Ливерпуль» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Аталанта» (Италия), «Мидтъюлланн» (Дания).

Группа Е: «Севилья» (Испания), «Челси» (Англия), «Краснодар» (Россия), «Ренн» (Франция).

Группа F: «Зенит» (Россия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия).

Группа G: «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Динамо» Киев (Украина), «Ференцварош» (Венгрия).

Группа Н: Пари Сен-Жермен" (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция).

«Зенит» сыграет с «Боруссией» Д, «Лацио» и «Брюгге» в групповом этапе Лиги чемпионов
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