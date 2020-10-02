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РПЛ отреагировала на информацию о баннерах болельщиков «Спартака» на матч с «Зенитом»

РПЛ отреагировала на информацию о баннерах болельщиков «Спартака» на матч с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

В Российской Премьер-Лиге прокомментировали информацию об утечке эскизов баннеров болельщиков «Спартака» для перформанса на предстоящий матч 10-го тура с «Зенитом».

«В лигу поступила информация об утечке эскизов визуальной поддержки болельщиков «Спартака» перед матчем 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

РПЛ считает, что передача подобных материалов третьим лицам недопустима. Существует годами отработанный механизм согласования, который со стороны лиги не давал сбоев. Конфиденциальность в подобных вопросах — один из приоритетов РПЛ», — говорится в заявлении РПЛ.

Матч «Спартака» с «Зенитом» пройдёт завтра, 3 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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