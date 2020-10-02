Фанаты «Зенита» пожаловались на жёсткую цензуру перформанса для матча со «Спартаком»

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» на своём сайте сообщило о проблемах, возникших при согласовании перформанса для предстоящего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«В этом году, после возобновления футбола, ожидаемо наступила очередная волна запретов в отношении фанатов. Под жёсткую цензуру попал лицевой баннер на нашей выездной трибуне в предстоящей игре со «Спартаком». За годы профилактической деятельности ответственные лица хорошо прокачали воображение и могут додумать запрещённую подоплёку к любому рисунку и тексту. По информации из стана одного из блоков наших оппонентов, они испытывают не меньшие проблемы в реализации своих трёх перформансов», — говорится в заявлении.
Матч «Спартака» с «Зенитом» пройдёт 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 2 октября 2020
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