Фанаты «Зенита» пожаловались на жёсткую цензуру перформанса для матча со «Спартаком»

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» на своём сайте сообщило о проблемах, возникших при согласовании перформанса для предстоящего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«В этом году, после возобновления футбола, ожидаемо наступила очередная волна запретов в отношении фанатов. Под жёсткую цензуру попал лицевой баннер на нашей выездной трибуне в предстоящей игре со «Спартаком». За годы профилактической деятельности ответственные лица хорошо прокачали воображение и могут додумать запрещённую подоплёку к любому рисунку и тексту. По информации из стана одного из блоков наших оппонентов, они испытывают не меньшие проблемы в реализации своих трёх перформансов», — говорится в заявлении.



Матч «Спартака» с «Зенитом» пройдёт 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Одно из объединений болельщиков «Спартака» вышло из состава «Фратрии»