Погребняк: «Спартак» заслуживает уважения. Идёт вровень с «Зенитом», иконой нашего футбола

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Павел Погребняк высказался о предстоящем матче команд в 10-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Встречаются два лидера, думаю, будет красивый, результативный, обоюдоострый футбол. Считаю фаворитом команду Сергея Семака, по игре она выглядит предпочтительнее. «Спартак», конечно, заслуживает уважения, команда несколько матчей уже не пропускает, идёт вровень с «Зенитом» – иконой нашего футбола. Не готов философствовать на тему, у кого какие плюсы, просто матч должен получиться что надо и, надеюсь, обойдётся без эксцессов», — приводит слова Погребняка ТАСС.



Матч «Спартака» с «Зенитом» пройдёт сегодня, 3 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. После девяти туров команды лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав по 20 очков. При этом сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям.

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