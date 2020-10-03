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«Челси» разгромил «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ

«Челси» разгромил «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В 4-м туре английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Кристал Пэлас». Матч прошёл на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершился со счётом 4:0.

Хозяева вышли вперёд в начале второго тайма, на 50-й минуте. Дебютный гол забил новичок команды защитник Бенджамин Чилвел. Спустя 16 минут преимущество синих удвоил его партнёр по обороне Курт Зума. Успех «Челси» впоследствии закрепил полузащитник Жоржиньо, реализовав два пенальти.

«Челси», набрав 7 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (6) опустился на восьмое место. В следующем туре синим предстоит сыграть на своём поле с «Саутгемптоном». «Орлы» в свою очередь примут «Брайтон энд Хоув Альбион».

Турнирная таблица АПЛ
Англия - Премьер-лига. 4-й тур
03 октября 2020, суббота. 14:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Чилвел – 50'   2:0 Зума – 66'   3:0 Жоржиньо – 78' (пен)   4:0 Жоржиньо – 82' (пен)
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