«Боруссия» разгромила «Фрайбург». Холанд сделал дубль, Рейна отдал три ассиста

В 3-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу в матче с «Фрайбургом». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 4:0.

Нападающий дортмундцев Эрлинг Холанд оформил дубль и отдал одну голевую передачу. По голу забили Эмре Джан и Феликс Пасслак. Полузащитник «Боруссии» Джованни Рейна сделал три результативных паса.

В трёх матчах «Боруссия» набрала 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Лидером соревнований является франкфуртский «Айнтрахт» (7).

Результаты других матчей 3-го тура Бундеслиги:

«Айнтрахт» Ф — «Хоффенхайм» — 2:1

«Вердер» — «Арминия» — 1:0

«Кёльн» — «Боруссия» М — 1:3

«Штутгарт» — «Байер» — 1:1