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«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с агентами Кавани

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с агентами Кавани
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с агентами нападающего Эдинсона Кавани. Клуб хочет заключить долгосрочный контракт с форвардом и предлагает более € 10 млн в сезон в качестве заработной платы. Кроме того, «дьяволы» готовы выплатить огромный гонорар агентам, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В переговоры с Кавани уже вступали «Ювентус», «Рома», «Гремио», «Бенфика» и «Атлетико», однако проблемой были финансовые запросы уругвайца.

Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (7 — в основном составе), в которых забил четыре мяча (1 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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