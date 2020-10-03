«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с агентами Кавани
«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с агентами нападающего Эдинсона Кавани. Клуб хочет заключить долгосрочный контракт с форвардом и предлагает более € 10 млн в сезон в качестве заработной платы. Кроме того, «дьяволы» готовы выплатить огромный гонорар агентам, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В переговоры с Кавани уже вступали «Ювентус», «Рома», «Гремио», «Бенфика» и «Атлетико», однако проблемой были финансовые запросы уругвайца.
Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (7 — в основном составе), в которых забил четыре мяча (1 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
«Атлетико» предложил Эдинсону Кавани двухлетний контракт
- 3 октября 2020
-
20:00
-
19:51
-
19:47
-
19:47
-
19:28
-
19:23
-
19:04
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:37
-
18:35
-
18:24
-
18:20
-
18:04
-
17:59
-
17:48
-
17:37
-
17:20
-
16:59
-
16:49
-
16:40
-
16:30
-
16:26
-
16:24
-
16:21
-
16:12
-
16:00
-
15:58
-
15:56
-
15:24
-
15:19
-
15:06
-
15:00
-
14:39
Партнерский контент