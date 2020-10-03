«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с агентами Кавани

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с агентами нападающего Эдинсона Кавани. Клуб хочет заключить долгосрочный контракт с форвардом и предлагает более € 10 млн в сезон в качестве заработной платы. Кроме того, «дьяволы» готовы выплатить огромный гонорар агентам, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



В переговоры с Кавани уже вступали «Ювентус», «Рома», «Гремио», «Бенфика» и «Атлетико», однако проблемой были финансовые запросы уругвайца.



Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (7 — в основном составе), в которых забил четыре мяча (1 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

«Атлетико» предложил Эдинсону Кавани двухлетний контракт