«Атлетико» предложил Эдинсону Кавани двухлетний контракт
Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», сообщает Lequipe.
По данным источника, люди из «Атлетико» встретились с представителями уругвайского нападающего в парижском отеле, где обсудили условия контракта. Мадридский клуб предложил футболисту контрактное соглашение на два года.
Ранее в переговоры с Кавани вступали «Ювентус», «Рома», «Гремио», «Бенфика» и «Атлетико», однако проблемой становились финансовые запросы уругвайца.
Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (7 — в основном составе), в которых забил 4 гола (1 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
Эдинсона Кавани предложили «Реалу»
- 22 сентября 2020
-
04:05
-
03:25
-
01:36
-
01:20
-
00:55
-
00:53
-
00:45
-
00:44
-
00:36
-
00:21
-
00:08
-
00:04
- 21 сентября 2020
-
23:55
-
23:39
-
23:37
-
23:11
-
23:10
-
22:54
-
22:46
-
22:29
-
22:20
-
22:05
-
21:54
-
21:54
-
21:50
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:35
-
21:27
-
21:19
-
21:01
-
20:58
-
20:34
-
20:24
Партнерский контент