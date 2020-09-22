«Атлетико» предложил Эдинсону Кавани двухлетний контракт

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», сообщает Lequipe.

По данным источника, люди из «Атлетико» встретились с представителями уругвайского нападающего в парижском отеле, где обсудили условия контракта. Мадридский клуб предложил футболисту контрактное соглашение на два года.

Ранее в переговоры с Кавани вступали «Ювентус», «Рома», «Гремио», «Бенфика» и «Атлетико», однако проблемой становились финансовые запросы уругвайца.

Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (7 — в основном составе), в которых забил 4 гола (1 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.