«Локомотив» согласовал условия личного контракта с бывшим игроком «Спартака» Зе Луишем

«Локомотив» согласовал условия личного контракта с нападающим «Порту» Зе Луишем. Ожидается, что в ближайшее время бывший форвард «Спартака» подпишет трехлетний контракт, сообщает «Спорт-экспресс». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



Нападающий выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год, после чего перешел в «Порту». Сумма трансфера составила € 10,75 млн. За «Спартак» провел 109 матчей, в которых забил 35 мячей и сделал 23 результативные передачи.



В сезоне-2019/2020 Зе Луиш провел 31 матч за «Порту», забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «драконами» действует до конца сезона-2022/2023. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 8 млн.

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