«Реал» обыграл «Леванте» и возглавил таблицу Примеры

В матче 5-го тура испанской Примеры «Леванте» уступил мадридскому «Реалу». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 16-й минуте первый гол «Реала» забил Винисиус Жуниор. После навеса с углового и борьбы в центре вратарской мяч отскочил к левому углу штрафной, где в одиночестве ждал Жуниор, который обработал мяч и технично пробил под дальнюю штангу.

На 68-й минуте Серхио Рамос головой отправил мяч в сетку после навеса Луки Модрича со стандарта. После видеопросмотра судьи не засчитали гол «Реала», усмотрев офсайд у Рамоса. В добавленное время Карим Бензема забил второй гол мадридцев.

«Реал» набрал 10 очков в четырёх матчах и возглавил турнирную таблицу Примеры. «Леванте» (3) занимает 18-ю строчку в таблице.