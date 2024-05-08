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Семак: надеюсь, с ЦСКА будут готовы сыграть все, за исключением Марио Фернандеса

Семак: надеюсь, с ЦСКА будут готовы сыграть все, за исключением Марио Фернандеса
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о кадровом состоянии своей команды в преддверии матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ПФК ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь, что с ЦСКА будут готовы сыграть все, за исключением Марио. Когда была возможность, мы ротировали состав. Сейчас стало немного легче», — передаёт слова Сергея Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сине-бело-голубые сыграют с армейцами в субботу, 11 мая. Игру примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 по московскому времени. «Зенит» по состоянию на сегодняшний день занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

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