«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: видеообзор матча 4-го тура АПЛ

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:6. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».



Счёт был открыт в начале встречи — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Бруну Фернандеш, который реализовал 11-метровый.

Через пару минут равновесие восстановил Тангай Н'Домбеле.

На 7-й минуте гостей вывел вперёд Сон Хын Мин, которому ассистировал Гарри Кейн.

На 28-й минуте манкунианцы остались вдесятером из-за удаления Антони Марсьяля.

Третий мяч в ворота хозяев забил Кейн.

Вскоре ещё один гол в ворота «Манчестер Юнайтед» забил Сон Хын Мин, который оформил дубль с передачи Сержа Орье.

В начале второго тайма пятый гол забил Орье с паса Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

На 79-й минуте окончательный счёт установил Кейн, забив гол пенальти.