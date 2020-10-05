Спортивный директор «Лиона»: Депай может стать игроком «Барселоны»

Спортивный директор французского «Лиона» Жуниньо заявил, что голландский нападающий клуба Мемфис Депай может перейти в «Барселону» в самое ближайшее время.

«Его контракт действует ещё один год, тно у Депая есть договоренность с «Барселоной», мы совершенно этого не скрываем. Возможно, Мемфис заключит контракт с «Барселоной» завтра, но это ещё не точная информация. Вероятнее всего, он уйдет. А если останется, то очень нам поможет», — приводит слова Жуниньо GFNF.

Мемфис Депай перешёл в «Лион» из английского «Манчестер Юнайтед». Форвард в минувшем сезоне провёл за «Лион» 22 матча, забил 15 голов и сделал две голевые передачи. В составе команды Депай дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где «Лион» уступил мюнхенской «Баварии».