Зелимхан Бакаев: уровень в Лиге наций намного выше, чем в чемпионате России
Полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев поделился мнением об игровом уровне в Лиге наций УЕФА.
«Уровень в Лиге наций высокий, скорость требуется, нужно думать быстрее, бегать больше. Уровень намного выше, чем в чемпионате. По этой причине нужно быть готовым на сто процентов, чтобы хорошо себя проявлять и выигрывать матчи», — сказал Бакаев в интервью пресс-службе сборной России.
Матчи сборной России на групповом этапе Лиги наций УЕФА с национальными командами Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, с венгерской сборной — 14 октября. Товарищеский матч с национальной командой Швеции пройдёт 8 октября на стадионе «ВЭБ Арена».
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