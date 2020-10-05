«Краснодар» не сумел приобрести армянского форварда «Хоффенхайма» Адамяна

У «Краснодара» сорвалась сделка по переходу 27-летнего нападающего Саркиса Адамяна из «Хоффенхайма». Об этом «Чемпионату» стало известно из источника, близкого к сборной Армении. Клубы договорились между собой, но не удалось договориться по личным условиям. «Игрок запросил зарплату около 2 млн евро», — сказал источник «Чемпионату».

Адамян перешёл в «Хоффенхайм» летом 2019 года из «Ян Регенсбург». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В прошлом сезоне форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Германии (шесть — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт нападающего с немецким клубом действует до лета 2022 года.