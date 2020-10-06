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Домашние матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций перенесены на нейтральные поля

Домашние матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций перенесены на нейтральные поля
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести домашние матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций на нейтральные поля, сообщает AP News.

По информации источника, данное решение было принято из соображений безопасности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Сборная Армении должна была принять национальную команду Грузии в Ереване 11 октября, однако теперь встреча состоится в городе Тыхы (Польша). Домашний матч Азербайджана со сборной Кипра, который должен состояться 13 октября, перенесён из Баку в Эльбасан (Албания).

Напомним, что 27 сентября вновь обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. Сообщалось, что азербайджанские военные обстреляли несколько населённых пунктов. В связи с этим кабмин Армении принял решение ввести военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию.

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