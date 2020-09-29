Матч «Арарат-Армения» — «Црвена Звезда» в Лиге Европы перенесён на Кипр

Матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Араратом-Армения» и белградской «Црвеной Звездой» перенесён на Кипр, сообщается в «твиттере» сербского клуба. Изначально игра должна была пройти в Ереване.

Напомним, что 27 сентября вновь обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. Сообщалось, что азербайджанские военные обстреляли несколько населённых пунктов. В связи с этим кабмин Армении принял решение ввести военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию.

Матч «Арарат-Армения» — «Црвена Звезда» состоится 1 октября. Встреча пройдёт в Никосии на стадионе «ГСП». Обслужит матч греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом, ассистировать будут судьи на линиях Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный судья — Яннис Пападопулос.