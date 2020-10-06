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В «Атлетико» возмущены тем, как «Арсенал» оформил трансфер Парти

В «Атлетико» возмущены тем, как «Арсенал» оформил трансфер Парти
Футбол / Англия 0

Руководство мадридского «Атлетико» недовольно действиями лондонского «Арсенала» при трансфере ганского полузащитника Томаса Парти, утверждает The Athletic.

По данным источника, представители английского клуба не сообщили «Атлетико» о готовности выплатить отступные за игрока. В итоге «Атлетико» узнал о предстоящем трансфере от Ла Лиги за 32 минуты до закрытия трансферного окна. Из-за этого испанский клуб практически не имел времени на поиск замены игроку. В «Атлетико» считают, что отношения между клубами теперь непоправимо испорчены.

Напомним, «Арсенал» активировал опцию выкупа игрока за € 50 млн. 27-летний футболист получил в лондонском клубе 18-й номер. В обратном направлении перешёл полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра на правах аренды.

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