В «Атлетико» возмущены тем, как «Арсенал» оформил трансфер Парти

Руководство мадридского «Атлетико» недовольно действиями лондонского «Арсенала» при трансфере ганского полузащитника Томаса Парти, утверждает The Athletic.

По данным источника, представители английского клуба не сообщили «Атлетико» о готовности выплатить отступные за игрока. В итоге «Атлетико» узнал о предстоящем трансфере от Ла Лиги за 32 минуты до закрытия трансферного окна. Из-за этого испанский клуб практически не имел времени на поиск замены игроку. В «Атлетико» считают, что отношения между клубами теперь непоправимо испорчены.

Напомним, «Арсенал» активировал опцию выкупа игрока за € 50 млн. 27-летний футболист получил в лондонском клубе 18-й номер. В обратном направлении перешёл полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра на правах аренды.