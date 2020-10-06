Уволенный из «Арсенала» маскот Ганнерзавр перешёл на работу в «Севилью»

Бывший маскот лондонского «Арсенала» Ганнерзавр, уволенный из клуба, недолго оставался без работы.



О приглашении экс-талисмана «канониров» объявила «Севилья», ранее выразившая готовность подписать его.



«Мечты сбываются. Добро пожаловать, Ганнерзавр!» — говорится в сообщении испанского клуба в «Твиттере».

Напомним, в костюме маскота лондонцев работал Джерри Куй, который на протяжении многих лет развлекал болельщиков красно-белых во время матчей. Талисман попал под сокращение расходов из-за финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.



«Севилья», набрав в трёх матчах 7 очков, занимает шестое место в чемпионате Испании. «Арсенал» с 9 очками по итогам четырёх туров располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.