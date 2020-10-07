Д. Маслов: Селиховым интересовались в Питере, но его хотел сам Федун. Джикию хотел Каррера

Бывший исполнительный директор «Амкара», а ныне президент «Торпедо» Денис Маслов поделился воспоминаниями о переходах в «Спартак» из пермского клуба вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикии.



«Не знаю, насколько это правда, но мне рассказывали, что Селихова хотел сам Федун. Джикию же хотел Каррера. Поэтому сначала шёл Селихов, а потом уже Джикия. Мне было плевать, мне нужны были деньги для «Амкара». История с Сашей была в два раза дороже, потому что им интересовались и в Питере. Цифра за трансфер была плюс-минус одинаковая, но Федун платил сразу.



Футболист Селихов – это вообще продукт тренеров Сычёва и Каряки. Не проходило ни одной тренировки, чтобы Андрей не пробил ему 45 раз по воротам со всех позиций. Каряка со своим ударом Селихова тренировал по полной программе. Плюс, мне кажется, когда приехали Евсеев и Каряка, большие в прошлом игроки, в Перми просто зажилось по-другому», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Есть два человека, которые видели всю Россию: Путин и я» Огромное интервью с президентом «Торпедо» Денисом Масловым. Лишь избранные дочитают до конца.