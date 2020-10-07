Мохамед Салах заступился за бездомного и дал ему денег

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах совершил добрый поступок, сообщает The Sun.
На заправке недалеко от домашнего стадиона команды «Энфилд» египтянин заступился за бездомного мужчину, к которому пристала группа молодых людей. Им оказался бывший рабочий Дэвид Крейг. 50-летний мужчина уже шесть лет ночует на улице после того, как поссорился со своей семьёй.
«Мо был так же прекрасен, как и на поле. Он услышал, что говорили мне те парни, повернулся к ним и сказал: «Через несколько лет на его месте можете быть вы». Я осознал, что это не галлюцинация, только в тот момент, когда Мо дал мне £ 100. Это было невероятно, он просто легенда. В моих глазах Мо – настоящий герой, и я благодарен ему», — сказал Крейг.
В Okko Спорт доступен новый эпизод аналитической программы «Английский Пациент Live». Передача посвящена 4-му туру английской Премьер-лиги.
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