Николич: я был бы счастлив, если бы Кузяев перешёл в «Локомотив», но это уже история

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о несостоявшемся переходе в команду полузащитника сборной России Далера Кузяева, который вернулся в петербургский «Зенит».

«Я не знаю, почему с переходом не получилось. Жаль, что Кузяев не с нами. Мы говорили по телефону, он звонил мне. Я был бы счастлив, если бы он был с нами, но сейчас это уже история. Мы продолжаем без него», — сказал Николич в программе «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Петербургский клуб заключил с 27-летним футболистом сборной России контракт, рассчитанный до лета 2023 года. Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек в 20 матчах отдал 2 результативные передачи.