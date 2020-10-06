Отец Кузяева – об интересе «Локо»: все знали – для Далера главным вариантом будет «Зенит»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал возвращение игрока в петербургский клуб.

«Появилась успокоенность. Были тяжёлые три месяца. Пандемия, переговоры. Слава богу, что сейчас получилось всё.



Сейчас Далер вернулся в клуб, который его воспитал, где он стал игроком сборной России. С «Локомотивом» были переговоры, они были заинтересованы. Но все знали, что для Далера главным вариантом будет «Зенит», — сказал Кузяев-старший в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Андреем Панковым.

Петербургский клуб заключил с 27-летним футболистом сборной России контракт, рассчитанный до лета 2023 года. Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек в 20 матчах отдал 2 результативные передачи. В 4 встречах Лиги чемпионов и 4 играх Кубка России ему не удалось отметиться результативными действиями.