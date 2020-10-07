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Нидерланды проиграли Мексике в домашнем товарищеском матче

Нидерланды проиграли Мексике в домашнем товарищеском матче
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Нидерландов в товарищеском матче проиграла национальной команде Мексики со счётом 0:1. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживала матч сербская бригада арбитров под руководством Срджана Йовановича, ассистировали судьи на линиях Урош Стойкович и Милан Михайлович.

Единственный гол был забит во втором тайме — на 60-й минуте автором забитого мяча стал Рауль Хименес, который реализовал 11-метровый.

Напомним, что 19 августа 2020 года пост главного тренера сборной Нидерландов покинул Рональд Куман, который возглавил «Барселону». Временным преемником Кумана стал Дуайт Лодевейгс, под руководством которого команда в двух матчах Лиги наций набрала три очка. 23 сентября новым наставником голландской национальной команды был назначен Франк де Бур.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
07 октября 2020, среда. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 1
Мексика
0:1 Хименес – 60' (пен)
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