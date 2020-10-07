Нидерланды проиграли Мексике в домашнем товарищеском матче

Сборная Нидерландов в товарищеском матче проиграла национальной команде Мексики со счётом 0:1. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживала матч сербская бригада арбитров под руководством Срджана Йовановича, ассистировали судьи на линиях Урош Стойкович и Милан Михайлович.
Единственный гол был забит во втором тайме — на 60-й минуте автором забитого мяча стал Рауль Хименес, который реализовал 11-метровый.
Напомним, что 19 августа 2020 года пост главного тренера сборной Нидерландов покинул Рональд Куман, который возглавил «Барселону». Временным преемником Кумана стал Дуайт Лодевейгс, под руководством которого команда в двух матчах Лиги наций набрала три очка. 23 сентября новым наставником голландской национальной команды был назначен Франк де Бур.
- 8 октября 2020
-
00:23
-
00:20
-
00:12
-
00:00
- 7 октября 2020
-
23:56
-
23:40
-
23:38
-
23:35
-
23:34
-
23:19
-
23:13
-
22:54
-
22:43
-
22:38
-
22:14
-
22:04
-
22:00
-
21:48
-
21:43
-
21:30
-
21:23
-
21:04
-
21:01
-
20:51
-
20:51
-
20:29
-
20:28
-
20:13
-
20:11
-
19:53
-
19:50
-
19:45
-
19:33
-
19:29
-
19:14