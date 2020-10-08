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Рамос превзошёл достижение Касильяса по количеству минут, сыгранных за сборную Испании

Рамос превзошёл достижение Касильяса по количеству минут, сыгранных за сборную Испании
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос вышел на замену в товарищеском матче с командой Португалии (0:0) и тем самым побил рекорд голкипера Икера Касильяса по числу сыгранных минут в составе национальной команды, на счету которого 13336 минут, сообщается в «твиттере» сборной.

Кроме того, Рамос провёл за сборную 173 матча — это рекорд национальной команды. У Касильяса — 167 игр.

Встреча Испании и Португалии проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Хозяева нанесли 9 ударов по воротам (1 — в створ), гости — 14 (5 — в створ).

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Паоло Валери (Италия). Ему помогали ассистенты Маттео Пассери (Италия) и Алессандро Констанцо (Италия). Резервный арбитр — Фабиу Вериссиму (Португалия).

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