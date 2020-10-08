Неймар получил травму в сборной Бразилии и рискует пропустить старт квалификации ЧМ-2022

Нападающий Неймар получил повреждение на тренировке сборной Бразилии, сообщает ESPN.

По данным источника, Неймар почувствовал боль в пояснице на тренировке. Его отстранили от тренировок, обследовали и начали физиотерапию. На протяжении суток врачи будут следить за состоянием бразильского форварда после чего определят дальнейшие действия. Не исключено, что Неймар пропустит матчи квалификации ЧМ-2022 с национальными командами Боливии и Перу.

Неймар выступал в «Барселоне» с 2013 по 2017 год. Позже бразильский футболист перешёл в «ПСЖ», где выступает по сей день. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 2 матчах за французский клуб в Лиге 1, получил красную карточку, результативными действиями не отметился.