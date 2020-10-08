Грузия обыграла Беларусь и вышла в финал квалификации Евро-2020
В стыковом матче 1/2 финала квалификации Евро-2020 (Путь D) сборная Грузии одержала победу над сборной Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 7-й минуте встречи забил Торнике Окриашвили. Грузинский полузащитник «Анортосиса» реализовал пенальти, назначенный за фол против него со стороны белорусского защитника Николая Золотова.
Встречу обслуживала турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром, помогали ему ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный арбитр — Мете Калкаван.
Грузинская команда вышла в финал квалификации Евро-2020 (Путь D), где встретится с победителем встречи Северная Македония — Косово.
- 8 октября 2020
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