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Грузия обыграла Беларусь и вышла в финал квалификации Евро-2020

Грузия обыграла Беларусь и вышла в финал квалификации Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В стыковом матче 1/2 финала квалификации Евро-2020 (Путь D) сборная Грузии одержала победу над сборной Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 7-й минуте встречи забил Торнике Окриашвили. Грузинский полузащитник «Анортосиса» реализовал пенальти, назначенный за фол против него со стороны белорусского защитника Николая Золотова.

Встречу обслуживала турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром, помогали ему ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный арбитр — Мете Калкаван.

Грузинская команда вышла в финал квалификации Евро-2020 (Путь D), где встретится с победителем встречи Северная Македония — Косово.

ЧЕ-2020 - квалификация. Путь D - 1/2 финала
08 октября 2020, четверг. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 0
Беларусь
1:0 Окриашвили – 7' (пен)
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