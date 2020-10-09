Источник: Виктор Мозес перейдёт в «Спартак», медосмотр состоится в ближайшие дни

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес продолжит карьеру в «Спартаке», утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По информации источника, в ближайшие несколько дней 29-летний нигериец пройдёт медицинское обследование, после чего станет игроком красно-белых.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Спартак» близок к договорённости с «Челси» по Мозесу.
В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Ранее футболист выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.
После 10 туров, набрав 21 очко, «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», который лидирует в первенстве.
- 9 октября 2020
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