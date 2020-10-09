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«Спартак» близок к договорённости с «Челси» по переходу Виктора Мозеса

«Спартак» близок к договорённости с «Челси» по переходу Виктора Мозеса
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» близок к завершению сделки по полузащитнику «Челси» Виктору Мозесу. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Из всех вариантов, которые рассматривает «Спартак» на позицию правого защитника, Мозес на сегодня ближе всех к переходу», — сообщил один из источников.

В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Ранее футболист выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.

После 10 туров, набрав 21 очко, «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», который лидирует в первенстве.

Виктор Мозес может перейти в «Спартак»
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