«Нижний Новгород» обыграл «Балтику» и возглавил таблицу ФНЛ
В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» одержал победу в матче с «Балтикой». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Балтика» открыла счёт на 11-й минуте встречи — забил Михаил Маркин. Однако спустя 8 минут Артём Попов сравнял счёт, а на 26-й минуте хавбек «Нижнего Новгорода» оформил дубль.
«Нижний Новгород», набрав 31 очко в 14 матчах, возглавил турнирную таблицу Футбольной национальной лиги. «Балтика» (22) — на 10-м месте. На втором (30) — «Оренбург».
Результаты других матчей 14-го тура ФНЛ:
«Спартак Москва 2» — «Чайка» — 1:2
«Алания» — «Волгарь» — 2:0
«Динамо» Брянск — «Шинник» — 2:0
«Нефтехимик» — «Факел» — 3:1
«Чертаново» — «Краснодар 2» — 1:0
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