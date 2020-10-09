«Нижний Новгород» обыграл «Балтику» и возглавил таблицу ФНЛ

В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» одержал победу в матче с «Балтикой». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Балтика» открыла счёт на 11-й минуте встречи — забил Михаил Маркин. Однако спустя 8 минут Артём Попов сравнял счёт, а на 26-й минуте хавбек «Нижнего Новгорода» оформил дубль.

«Нижний Новгород», набрав 31 очко в 14 матчах, возглавил турнирную таблицу Футбольной национальной лиги. «Балтика» (22) — на 10-м месте. На втором (30) — «Оренбург».

Результаты других матчей 14-го тура ФНЛ:

«Спартак Москва 2» — «Чайка» — 1:2

«Алания» — «Волгарь» — 2:0



«Динамо» Брянск — «Шинник» — 2:0

«Нефтехимик» — «Факел» — 3:1

«Чертаново» — «Краснодар 2» — 1:0