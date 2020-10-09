В «Манчестер Сити» не против подписать Месси после его ухода из «Барселоны»

Операционный директор «Манчестер Сити» Омар Беррада рассказал, что клуб не против подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в дальнейшем.



«Неизвестно, появится ли когда-нибудь снова возможность подписать Месси, но если Лео покинет „Барсу“, мы могли бы изучить такой вариант.



Месси — невероятный талант, тот, кто может оказать впечатляющее влияние на любой клуб мира, причём моментально. Он лучший в мире. Любой клуб хотел бы его подписать. Тот факт, что мы говорили о его переходе в „Манчестер Сити“, показывает, насколько выросла наша компания за последние годы», — цитирует Берраду The Athletic.



Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года, а в настоящее время является капитаном команды. С сине-гранатовыми 33-летний форвард на данный момент завоевал 34 трофея. В минувшее трансферное окно Лео хотел покинуть клуб, однако его не отпустили, и он решил остаться.