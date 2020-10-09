В «Манчестер Сити» не против подписать Месси после его ухода из «Барселоны»

Операционный директор «Манчестер Сити» Омар Беррада рассказал, что клуб не против подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в дальнейшем.
«Неизвестно, появится ли когда-нибудь снова возможность подписать Месси, но если Лео покинет „Барсу“, мы могли бы изучить такой вариант.
Месси — невероятный талант, тот, кто может оказать впечатляющее влияние на любой клуб мира, причём моментально. Он лучший в мире. Любой клуб хотел бы его подписать. Тот факт, что мы говорили о его переходе в „Манчестер Сити“, показывает, насколько выросла наша компания за последние годы», — цитирует Берраду The Athletic.
Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года, а в настоящее время является капитаном команды. С сине-гранатовыми 33-летний форвард на данный момент завоевал 34 трофея. В минувшее трансферное окно Лео хотел покинуть клуб, однако его не отпустили, и он решил остаться.
- 9 октября 2020
-
21:53
-
21:49
-
21:31
-
21:19
-
20:52
-
20:50
-
20:33
-
20:30
-
20:12
-
20:10
-
19:52
-
19:38
-
19:35
-
19:19
-
18:56
-
18:35
-
18:18
-
18:06
-
18:01
-
18:00
-
17:58
-
17:51
-
17:38
-
17:27
-
17:25
-
17:16
-
16:59
-
16:38
-
16:35
-
16:31
-
16:21
-
16:12
-
16:07
-
15:58
-
15:32