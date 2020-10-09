Джек Уилшир отказался от контракта с «Рейнджерс»
Полузащитник Джек Уилшир, накануне покинувший «Вест Хэм Юнайтед», отказался от контракта с шотландским «Рейнджерс», сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
По информации источника, английский хавбек ждёт предложений клубов из топ-5 европейских чемпионатов. Уилшир уже говорил, что готов перейти в какой-либо клуб, чтобы выйти на прежний игровой уровень.
Джек Уилшир выступал за «Вест Хэм Юнайтед» с 2018 года. Полузащитник принял участие в 19 матчах за лондонский клуб. Защищал цвета «Борнмута», «Болтон Уондерерса» и лондонского «Арсенала».
«Вест Хэм Юнайтед» в 4 матчах набрал 6 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Эвертон», набравший в 4 встречах 12 очков.
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