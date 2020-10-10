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Скончался бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков

Скончался бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 10 октября, не стало бывшего игрока московского «Спартака» и сборной России Василия Кулькова. Об этом «Чемпионату» сообщила супруга экс-футболиста Елена Махарадзе.

Кульков переболел коронавирусом. Сегодня бывший футболист должен был перенести плановую операцию из-за онкологии. Кульков скончался в реанимации. Ему было 54 года.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе красно-белых — чемпион СССР и России, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов страны. Кроме того защитник играл за такие известные клубы, как «Бенфика», «Порту», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». За сборную России в 21 матче забил пять мячей.

В августе жена Кулькова рассказала о борьбе экс-футболиста со смертельной болезнью.

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