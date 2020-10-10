Агент Норманна: к Матиасу был огромный интерес, но «Ростов» не хотел его отпускать
Имад Эль Хаммичи, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, заявил, что в январе норвежский футболист может перейти в другой клуб.
«К Матиасу был огромный интерес, но клуб не хотел его отпускать. Вопрос с переходом Норманна может быть более актуальным в январе. Понятно, что Матиас готов сделать шаг вперед. Мы скоро встретимся с ним и его отцом, но сейчас игрок сосредоточен только на национальной сборной и следующих двух матчах — с Румынией и Северной Ирландией», — цитирует VG Эль Хаммичи.
Норманн на пресс-конференции сборной Норвегии заявил, что готов сделать следующий шаг в карьере. Сообщалось, что норвежский футболист может вернуться в чемпионат Англии. По данным источника, интерес к футболисту проявляет «Фулхэм».
Матиас Норманн заявил, что готов покинуть «Ростов»
- 10 октября 2020
-
20:36
-
20:36
-
20:18
-
19:57
-
19:54
-
19:47
-
19:30
-
19:20
-
19:19
-
19:17
-
18:51
-
18:38
-
18:19
-
18:11
-
17:57
-
17:44
-
17:43
-
17:19
-
16:38
-
16:23
-
16:16
-
15:57
-
15:44
-
15:36
-
15:33
-
15:26
-
15:12
-
15:06
-
14:50
-
14:38
-
14:27
-
14:05
-
14:04
-
14:01
-
13:58
Партнерский контент