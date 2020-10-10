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Агент Норманна: к Матиасу был огромный интерес, но «Ростов» не хотел его отпускать

Агент Норманна: к Матиасу был огромный интерес, но «Ростов» не хотел его отпускать
Футбол / РПЛ 0

Имад Эль Хаммичи, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, заявил, что в январе норвежский футболист может перейти в другой клуб.

«К Матиасу был огромный интерес, но клуб не хотел его отпускать. Вопрос с переходом Норманна может быть более актуальным в январе. Понятно, что Матиас готов сделать шаг вперед. Мы скоро встретимся с ним и его отцом, но сейчас игрок сосредоточен только на национальной сборной и следующих двух матчах — с Румынией и Северной Ирландией», — цитирует VG Эль Хаммичи.

Норманн на пресс-конференции сборной Норвегии заявил, что готов сделать следующий шаг в карьере. Сообщалось, что норвежский футболист может вернуться в чемпионат Англии. По данным источника, интерес к футболисту проявляет «Фулхэм».

Матиас Норманн заявил, что готов покинуть «Ростов»
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